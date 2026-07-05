Следком РФ будет расследовать ночную атаку на Крым, в результате которой есть погибший

Следком РФ расследует ночную атаку на Крым Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России будет расследовать очередную атаку ВСУ на Крым, в результате которой один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба СК.

- Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, - говорится в сообщении.

Напомним, в результате вражеского удара на севере республики погиб один человек, двое ранены. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Соблюдение прав граждан взяла на контроль прокуратура.