Заправиться в Крыму 5 июля можно на 112 АЗС

На АЗС Крыма появилось топливо в свободной продаже Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В воскресение, 5 июля, бензин будет доступен на 112 АЗС Крыма. Об этом сообщил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин. По его словам, ситуация с топливом остается напря

- Заправка транспортных средств будет производиться на 112 АЗС, реестр которых размещен на сайте Министерства топлива и энергетики РК, а также в социальных сетях,- сообщил Воронкин.

В частности, по информации главы администрации города Саки, с 10:00 бензин марки АИ-95 поступил в продажу на АЗС «Атан» по ул. Евпаторийской шоссе 80в. Объема хватит ориентировочно на 100 машин.

Напомним, продажа бензина в канистры в Крыму запрещена. Отпускают не больше 20 литров.