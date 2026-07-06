Названа причина отключения света на ЮБК и в Симферополе

Причиной отключения света на ЮБК и в Симферополе стало повреждение ЛЭП Фото: Алексей ФОКИН.

Причиной отключения электричества на Южном берегу Крыма и в Симферополе стало повреждение ЛЭП. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

«Из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи произошло отключение электроснабжения на всем Южном берегу Крыма и в городе Симферополе», – рассказала чиновница.

По ее словам, в восемь утра в Алушту подали 2 мегаватта мощности. В первую очередь энергией обеспечили районную больницу, а также две канализационные насосные станции. Руководитель администрации призвала людей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.