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НовостиЧто происходит6 июля 2026 6:47

В Крыму несколько районов остаются без света

Крючков: несколько районов Крыма остаются без электричества после атаки ВСУ
Алексей ЕЛАГИН
Крючков: несколько районов Крыма остаются без электричества после атаки ВСУ

Крючков: несколько районов Крыма остаются без электричества после атаки ВСУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за атаки ВСУ, которая произошла в ночь на понедельник, 6 июля, несколько районов Крыма остаются без электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Ночью киевский режим атаковал объекты энергетической инфраструктуры.

«Без электроэнергии сейчас несколько районов Крыма», – сообщил Крючков.

Советник добавил, что в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева сообщала, что из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи без света остался весь Южный берег Крыма. Кроме того, отключение электричества произошло и в Симферополе.