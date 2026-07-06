В Крыму несколько районов остаются без света

Крючков: несколько районов Крыма остаются без электричества после атаки ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за атаки ВСУ, которая произошла в ночь на понедельник, 6 июля, несколько районов Крыма остаются без электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Ночью киевский режим атаковал объекты энергетической инфраструктуры.

«Без электроэнергии сейчас несколько районов Крыма», – сообщил Крючков.

Советник добавил, что в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева сообщала, что из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи без света остался весь Южный берег Крыма. Кроме того, отключение электричества произошло и в Симферополе.