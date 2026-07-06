Крымская прокуратура отреагировала на атаку ВСУ

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма организовала горячую линию после атаки ВСУ, которая произошла в ночь на понедельник, 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, Крым атаковали украинские беспилотники. В результате погибла женщина. Убитая – жительница Керчи. Кроме того, еще два человека пострадали.

«Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы оперативно устранить последствия случившегося, в регионе обеспечили взаимодействие со всеми ведомствами. Ситуацию контролирует крымский прокурор Олег Камшилов.

«Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: тел. +7 (978)-986-50-76», – сообщили в ведомстве.