В Крыму восемь человек помогали украинским мошенникам обворовывать россиян: их задержали

В Крыму восемь человек задержали за пособничество украинским мошенникам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму и Севастополе восемь человек обвиняют в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, на них также могут завести уголовное дело о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике и городу-герою.

В Севастополе задержали координатора организованной преступной группы, которая действовала в интересах украинских спецслужб. Кроме того, в Крыму поймали семерых исполнителей. Сообщники обеспечивали мошенников каналами связи.

«Они арендовали квартиры в Севастополе и других городах Крыма, где размещали сим-боксы и настраивали абонентские терминалы связи для транзита звонков и подмены номеров», – рассказали в ФСБ.

Как пояснили в ведомстве, сообщники действовали по указанию украинских кураторов. Им предъявили обвинение. Выяснилось, что задержанные причастны как минимум к 16 эпизодам хищения денег у россиян. На координатора могут завести уголовное дело о государственной измене. За такое преступление грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.