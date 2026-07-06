Древнее захоронение с мужчиной и детьми нашли под Новосибирском

Заставочное фото Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Археологи Новосибирского краеведческого музея обнаружили в Ордынском районе три древних погребения, датируемых V–IV веками до нашей эры. В центре площадки находился взрослый мужчина, по обе стороны от него — дети. Об уникальной находке и других древних некрополях региона Горсайту рассказал историк и краевед Константин Голодяев.

Раскопки курганного могильника Усть-Алеус-3 вблизи деревни Антоново ведутся с 2025 года. Все захоронения имели деревянные рамы из сосновых бревен и многослойные перекрытия. Площадку окружал кольцевой ров диаметром 10 метров — вероятно, символическая граница между миром живых и мертвых.

В могиле мужчины нашли остатки погребальной трапезы: кости лошади и фрагмент хребта барана. В детских захоронениях — керамические сосуды с пищей и напитками. Среди других находок — каменное пряслице с необычным орнаментом, предположительно ритуальное подношение духам.

Краевед Константин Голодяев надеется, что памятник удастся сохранить и включить в туристический маршрут «Золотое кольцо» Новосибирской области.

Он также рассказал о других древних захоронениях, утраченных при застройке: в Октябрьском районе на месте некрополя «Турист-2» (эпоха неолита, 6 тысяч лет назад) сейчас стоят жилые дома, а в Ленинском районе при рытье котлована нашли останки VI века до н. э. В Кудряшовском бору обнаружены средневековые могильники, в том числе коллективное захоронение с обрядом кремации женщин и девочек.