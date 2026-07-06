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НовостиОбщество6 июля 2026 9:43

Гоцанюк: в Крыму круглосуточно работают над восстановлением энергоснабжения

Восточную часть и ЮБК удалось частично перезапитать
Алексей ЕЛАГИН
Гоцанюк: в Крыму круглосуточно работают над восстановлением энергоснабжения

Гоцанюк: в Крыму круглосуточно работают над восстановлением энергоснабжения

Фото: REUTERS.

Работы по восстановлению энергоснабжения в Крыму ведутся круглосуточно. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Руководитель регионального правительства назвал ситуацию в энергетике напряженной.

«Электроснабжение отсутствует в ряде населённых пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма», – рассказал Гоцанюк.

По его словам, удалось частично перезапитать восточную часть и ЮБК. Глава Совмина рассказал, что больницы, экстренные службы и жизненно необходимая инфраструктура работают в штатном режиме. Восстановление энергоснабжения ведутся круглосуточно. Председатель Совета министров заверил, что ситуация находится на особом контроле.

«Призываю вас сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Сегодня для всех нас особенно важны взаимопонимание и взаимовыручка», – заключил Гоцанюк.