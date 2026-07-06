За неделю в Крыму произошло 17 ДТП: пострадал 21 человек, один погиб

Один человек погиб и еще 21 пострадал в результате ДТП в Крыму за неделю Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 29 июня по 5 июля в результате ДТП, которые произошли в Крыму, пострадал 21 человек, еще один погиб. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

За неделю в Крыму произошло 17 ДТП. В результате пострадал 21 человек. Травмы получили 20 взрослых и ребенок. Кроме того, еще один человек погиб.

С участием пешеходов произошло 2 ДТП. В результате этих происшествий пострадали взрослый и ребенок.

«Пресечено 152 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что 15 человек сели за руль нетрезвыми повторно. За что предусмотрена уголовная ответственность.