Сбиты 64 дрона: стали известны подробности и цели ночной атаки ВСУ на Крым

Минобороны: в ходе ночной атаки ВСУ над Крымом уничтожили 64 беспилотника Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на понедельник, 6 июля, в ходе атаки ВСУ над Крымом уничтожили 64 беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался нанести массированный удар по территории нашей страны. Для этого ВСУ использовали 625 ударных БПЛА. Цели находились вне зоны проведения специальной военной операции. Над российскими регионами сбили 613 дронов. В частности, 64 дрона сбили над Крымом.

Как пояснили в Минобороны, атака произошла накануне саммита НАТО в Анкаре. Главарь киевского режима Владимир Зеленский хотел таким образом показать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Великобритании, что готов за их деньги поражать российские гражданские объекты.

«Основные усилия противника в ходе удара были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры в российских регионах», – сообщили в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть объектов находится в Крыму.

«Массированная атака, спланированная Зеленским под саммит НАТО, была сорвана», – говорится в сообщении.

При этом большую часть украинских дронов нейтрализовали. В Минобороны заверили, что отдельные гражданские объекты, которые получили повреждения, в ближайшее время восстановят.

«В ответ на террористическую акцию киевского режима, Вооруженными Силами РФ ночью 6 июля 2026 года нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области», – сообщили в Минобороны.

В ведомстве также добавили, что стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными. Количество и мощь ответных ударов ВС РФ по территории Украины будет нарастать.