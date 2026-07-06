Энергоснабжение Евпатории восстановили утром 6 июля Фото: Алексей ФОКИН.

Утром в понедельник, 6 июля, в Евпатории восстановили энергоснабжение. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил исполняющий обязанности главы администрации Виталий Оганесян.

«Электроснабжение города восстановлено», – написал чиновник.

Однако врио руководителя администрации добавил, что в Евпатории продолжают действовать ограничения. Оганесян уточнил, что речь идет о веерных отключениях. Такую меру он назвал необходимой. Врио градоначальника призвал людей отнестись к ограничениям с пониманием.

«Благодарю специалистов ГУП РК «Крымэнерго» за проделанную работу», – написал Оганесян.