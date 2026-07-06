Названо количество укрытий в Севастополе

Развожаев: в Севастополе насчитывается 577 укрытий Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В настоящее время в Севастополе насчитывается в общей сложности 577 укрытий. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

После жалоб жителей глава Севастополя поручил навести порядок в общегородских укрытиях. К настоящему времени все эти объекты проверили. Их состояние зафиксировали.

«Всего в Севастополе 577 укрытий», – сообщил Развожаев.

Часть объектов закрепили за учреждениями, подведомственным департаменту городского хозяйства. Укрытия, расположенные на остановках, находятся в ведении департамента транспорта. 53 объекта обслуживают муниципалитеты обслуживают уже 53 укрытия.

«К этой работе подключили активистов и представителей бизнеса. Поручил следить за состоянием укрытий каждую неделю», – рассказал губернатор.