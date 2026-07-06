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НовостиОбщество6 июля 2026 12:55

Развожаев поручил закупить кондиционеры для детских садов Севастополя

В ряде дошкольных учреждений работают дежурные группы
Алексей ЕЛАГИН
Развожаев поручил закупить кондиционеры для детских садов Севастополя

Развожаев поручил закупить кондиционеры для детских садов Севастополя

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 6 июля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил закупить кондиционеры для детских садов. Об этом глава города-героя сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

В ряде дошкольных учреждений работают дежурные группы.

«Поступают сообщения от родителей, что детям жарко», – рассказал Развожаев.

Губернатор поручил своим подчиненным закупить напольные кондиционеры для детских садов, которым это необходимо. По его словам, такое оборудование позволит охлаждать помещения, пока дети находятся на прогулке.