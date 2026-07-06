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НовостиЧто происходит6 июля 2026 14:23

Павленко: в Ялте ввели режим экономии электроэнергии

В Ялте экономят электричество из-за аварии на высоковольтной линии
Галина КОВАЛЕНКО
В Ялте возникли сложности с электроснабжением

В Ялте возникли сложности с электроснабжением

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Южный берег Крыма обесточен из-за повреждения высоковольтной линии. Мэр Ялты Янина Павленко призвала к экономии света – подсветка зданий, наружная реклама, кондиционеры – все должно быть выключено. Решено также вдвое сократить и уличное освещение. Приостановлена работа строителей.

В то же время обеспечена бесперебойная работа канализационно-очистных сооружений и медучреждений. У коммунальных служб в достатке топлива – мусор с контейнерных площадок вывозится вовремя. Работает и общественный транспорт.