В Крыму просят поддержать туроператоров и отели: они не могут вернуть вовремя деньги туристам

Часть туристов отказалась от отдыха на полуострове Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Крымском полуострове сложилась непростая ситуация, и Ассоциация туроператоров попросила правительство страны помочь отелям и туроператорам – предоставить отсрочки по выполнению обязательств.

Туроператорам нужно разрешение на перенос дат заездов или возврат средств до 31 декабря 2026 года без риска немедленного взыскания. Такой прецедент уже был во время ковидной пандемии и в 2022 году.

По словам АТОР, такое решение – это вопрос выживания, потому что у туроператоров и отелей республики нет резервов «для возвратов столь значительных сумм такому количеству туристов». Вся загвоздка в том, что деньги уже потрачены на ремонты и выплату зарплаты. Одномоментно, за один раз, к сожалению, вернуть их невозможно.