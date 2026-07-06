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НовостиЧто происходит6 июля 2026 15:37

От Ханского дворца до казарм XVIII века: какие объекты спасают реставраторы Крыма

В Крыму полным ходом идет реставрация исторических объектов
Галина КОВАЛЕНКО
Ханский дворец в Бахчисарае

Ханский дворец в Бахчисарае

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму, как сообщает «Крымская газета», одним из главных объектов для реставраторов остается Ханский дворец в Бахчисарае. Специалисты из Подмосковья восстановили резные деревянные элементы потолков, покрывая их сусальным золотом. Работы велись в библиотечном и графском корпусах, конюшне и мечети. Реставрация 16 строений дворца близится к завершению – на начало года были восстановлены 12. Общая стоимость реконструкции всего комплекса превысила 4 млрд рублей.

В Судакском музее-заповеднике началась реставрация сооружений XVIII века – казарм Кирилловского полка, которые впервые приводят в порядок за 200 лет. На первоочередные работы на трех объектах выделено более 34 млн рублей.

Всего в реестре объектов культурного наследия Крыма – 458 федеральных, 2100 региональных и около 2000 выявленных объектов. При этом учебных заведений, готовящих реставраторов, на полуострове нет. Планируется запустить подготовку в Севастополе на базе реставрационного центра Российской галереи искусств .