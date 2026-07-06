В Крыму для пассажиров поездов вводят талоны на автобусы с 8 июля

Железнодорожный вокзал Симферополя Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму, как сообщила компания-перевозчик, открыта продажа талонов на автобусы от железнодорожной станции Керчь до Севастополя, Симферополя, Евпатории, Саки, Бахчисарая, Владиславовки, станции Семь Колодезей и обратно.

В компании объяснили: если у пассажира куплен железнодорожный билет до или от одной из этих станций, то брать еще талон на автобус не требуется. Но если на руках билет до или от станции Керчь-Южная (Новый парк), то без талона на автобус не обойтись.

Сделать это можно на сайте grandtrain.ru в рубрике «Покупка и возврат / Купить талон на автобус». Планируется, что чуть позже продажа автобусных талонов откроется и на железнодорожных вокзалах.

Итак, с 8 июля 2026 для посадки на автобус или в поезд (если маршрут поезда будет продлен) пассажиру потребуется:

- или ж/д билет до или от станции, на которой производится посадка или высадка;

- или талон на автобус к определенному поезду на конкретную дату и время.

Талон не нужен только несовершеннолетним до 5 лет, которые путешествуют, сидя на коленях у взрослых. Для перевозки собак и кошек талон тоже не нужен. Полная информация - по ссылке.