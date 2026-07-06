В Крыму станция Багерово с 8 июля станет технической

Высадки и посадки пассажиров не будет с 8 июля Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Железнодорожная станция Багерово в Ленинском районе Крыма станет технической со среды, 8 июля. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

«Станция Багерово с 8 июля получила статус технической. Ближайшая к ней станция для посадки и высадки пассажиров – Керчь-Южная», - уточнили пресс-службе в компании.

Напомним, с 4 июня статус технической получила станция Джанкой, что на севере Крыма. Поезда и автобусы перестали останавливаться на этой станции. Такое решение было принято владельцем инфраструктуры.