В Евпатории чествовали умников: четверо школьников получили по 100 баллов на ЕГЭ

Выпускники показали отличные знания. Фото: Администрация города Евпатории/Vk

В курортной Евпатории сразу четыре школьника-выпускника показали блестящие результаты на Едином государственном экзамене, набрав максимальные 100 баллов.

Лучшие из лучших - это две ученицы школы №17, выпускник школы №14 и представительница Новоозерновской школы. В их копилке - высшие баллы по химии и литературе.

В пресс-службе администрации Евпатории сообщили, что Кристина Гончаренко покорила химию. Девушка метит в медицину и уже присматривается к карьере кардиолога или невролога. Екатерина Грекова взяла высоту по литературе - ее ждет медиасфера: не зря школьница целых 8 лет оттачивала мастерство в киностудии. Антон Павлов из 14-й школы тоже блеснул знаниями химии и планирует стать химиком-аналитиком, а Юлия Морозова, получив 100 баллов по литературе, грезит лингвистикой и синхронным переводом.

Именитым выпускникам руководители города вручили грамоты и памятные подарки.