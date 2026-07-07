Погода на 7 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
7 июля на полуострове действует штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 6-11 м/с. Тепло 9°, днем 27...29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+26°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Алуште +24°...+27°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Евпатории +22°…+26°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Ясно.
В Керчи +23°...+27°, северный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Феодосии +24°… +26°, южный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Черноморском +25°…+27°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +25°… +30°, северный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Бахчисарае +23°…+27°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Температура воды в Черном море +18…+24°, в Азовском +25 °.