Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха компаниями в июле

Феодосия Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта, Феодосия, Алушта, Судак и Евпатория значатся в рейтинге мест, куда чаще всего приезжают в отпуск с друзьями в середине лета.

«На первом месте оказался Сочи, на втором Санкт-Петербург, а на третьем - Ялта», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали самые востребованные направления для отдыха компаниями в июле 2026 .

Вот и полуостров, несмотря на сложную ситуацию, пользуется народной любовью.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха компаниями в июле (средняя стоимость ночи в рублях):

Сочи, 6586;

Санкт-Петербург, 7091;

Ялта, 7994;

Геленджик, 7447;

Анапа, 6672;

Феодосия, 5097;

Москва, 7409;

Алушта, 7031;

Судак, 5653;

Евпатория, 5682.