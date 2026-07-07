Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха компаниями в июле

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Ялта, Феодосия, Алушта, Судак и Евпатория значатся в рейтинге мест, куда чаще всего приезжают в отпуск с друзьями в середине лета.
«На первом месте оказался Сочи, на втором Санкт-Петербург, а на третьем - Ялта», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали самые востребованные направления для отдыха компаниями в июле 2026 .
Вот и полуостров, несмотря на сложную ситуацию, пользуется народной любовью.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха компаниями в июле (средняя стоимость ночи в рублях):
Сочи, 6586;
Санкт-Петербург, 7091;
Ялта, 7994;
Геленджик, 7447;
Анапа, 6672;
Феодосия, 5097;
Москва, 7409;
Алушта, 7031;
Судак, 5653;
Евпатория, 5682.