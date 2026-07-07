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НовостиЧто происходит7 июля 2026 6:06

«ЛизаАлерт» Крым: пропала жительница Севастополя в темно-синем платье

В Севастополе бесследно исчезла женщина в темно-синем платье
Вячеслав КОВАЛЕНКО
Яна Иванченко (Баласанян). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Яна Иванченко (Баласанян). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсетях новую ориентировку:

«Пропала Иванченко (Баласанян) Яна Валерьевна, 52 года, город Севастополь».

Несколько дней родные ничего не знают о судьбе женщины – с 2 июля 2026 ее местонахождение неизвестно.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Приметы пропавшей: 168 сантиметров рост, плотное телосложение, рыжие волосы, зелено-карие глаза.

Яна Иванченко (Баласанян) была одета в темно-синее платье и бордовые босоножки.

Просьба, сообщать любую информацию о местонахождении без вести пропавшей на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 112.