Объект культурного наследия в Евпатории может стать гостиницей

Фото: пресс-служба Министерства культуры Крыма

Особняк А. М. Жолноренко в Евпатории, являющийся объектом культурного наследия, может стать гостиницей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Крыма.

Особняк построили в начале XX века. Данные о нем опубликованы на портале наследие.дом.рф для потенциальных инвесторов.

«Это здание, построенное в начале XX века, может обрести новую жизнь благодаря инвестициям», – говорится в сообщении.

Ожидается, что в восстановление исторического памятника вложат деньги с целью создания гостиничного бизнеса. На эти цели инвесторы могут получить кредит по ставке 6% годовых. Площадь будущего отеля должна составить как минимум 500 квадратных метров. Там необходимо обустроить по меньшей мере 10 номеров.

«Кроме того, в течение года после ввода в эксплуатацию гостиница должна получить как минимум трехзвездочную классификацию», – добавили в Минкульте.

В ведомстве рассказали, что особняк построили в 1905-1907 годах. Здание принадлежало елизаветградскому мещанину Алексею Жолноренко. В 1930-е годы объект национализировали и передали воинской части. В послевоенное время там находился детский сад.