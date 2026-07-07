Из-за ударов ВСУ 20 городов и районов Крыма остаются без света

Крючков: 20 муниципалитетов Крыма остаются без электричества из-за ударов ВСУ Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 7 июля, 20 муниципалитетов Крыма остаются без электричества из-за ударов киевского режима. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА, остаются без электроснабжение ряд населенных пунктов», – написал он.

Обесточенными оказались Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Симферополь, Саки, Евпатория, Керчь, Феодосия (частично), а также Красноперекопский, Джанкойский, Красногвардейский, Белогорский, Сакский, Черноморский, Раздольненский, Первомайский, Советский, Нижнегорский, Кировский и Ленинский районы. Крючков добавил, что аварийные бригады работают круглосуточно.