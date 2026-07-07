В Феодосии отключили свет

Феодосия частично осталась без электричества 7 июля Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 7 июля, Феодосия частично осталась без электричества. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава администрации Владимир Ким.

По его словам, без света остались массив садовых товариществ Очистные, а также село Степное. Планируется, что энергоснабжение восстановят ориентировочное в пять вечера. Кроме того, частично обесточенными оказались Ближний Камыши, Приморский и Береговое. Ожидается, что свет включат в течение двух часов.

Аварийные бригады ГУП РК «Крымэнерго» работают в круглосуточном режиме. Ким призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием.