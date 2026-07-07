Мэр Краснодара наградил мужчину, обезвредившего вооруженного преступника в торговом центре

Евгений Наумов вручил Александру Воеводе, который обезвредил преступника. Фото: администрация Краснодара

Глава Краснодара Евгений Наумов вручил Александру Воеводе почетную грамоту и ценный подарок за героический поступок. 20 июня в ТЦ на Западном Обходе он обезвредил 19-летнего преступника с ножом.

Как сообщил мэр в соцсетях, Александр действовал решительно: отправил жену с ребенком в безопасное место, а сам, рискуя жизнью, остановил нападавшего, связал ему руки и удерживал до прибытия полиции. Опыт, полученный в зоне СВО, помог ему быстро принять верное решение, передают наши коллеги из kubnews.ru.

Ранее Александр Воевода уже был удостоен ведомственной награды Следственного комитета России «Доблесть и отвага» и премии имени Тиграна Кеосаяна.