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НовостиОбщество7 июля 2026 8:19

Мэр Краснодара наградил мужчину, обезвредившего вооруженного преступника в торговом центре

Мужчину, задержавшего нападавшего в ТЦ Краснодара, наградили в мэрии
Ирина ГЕРЦ
Евгений Наумов вручил Александру Воеводе, который обезвредил преступника. Фото: администрация Краснодара

Евгений Наумов вручил Александру Воеводе, который обезвредил преступника. Фото: администрация Краснодара

Глава Краснодара Евгений Наумов вручил Александру Воеводе почетную грамоту и ценный подарок за героический поступок. 20 июня в ТЦ на Западном Обходе он обезвредил 19-летнего преступника с ножом.

Как сообщил мэр в соцсетях, Александр действовал решительно: отправил жену с ребенком в безопасное место, а сам, рискуя жизнью, остановил нападавшего, связал ему руки и удерживал до прибытия полиции. Опыт, полученный в зоне СВО, помог ему быстро принять верное решение, передают наши коллеги из kubnews.ru.

Ранее Александр Воевода уже был удостоен ведомственной награды Следственного комитета России «Доблесть и отвага» и премии имени Тиграна Кеосаяна.