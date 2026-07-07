Полосатый наследник: пенсионер из Ростова решил завещать имущество коту

По закону животное считается имуществом, поэтому кот не может быть наследником Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

72-летний житель Ростова-на-Дону Владимир Геннадьевич пришел к нотариусу, чтобы оставить свою квартиру, машину и банковский счет рыжему коту Барсику. Пенсионер боится, что после его смерти наследники выставят любимца на улицу. Но оказалось, что напрямую переписать имущество на животное нельзя.

Барсик появился в жизни Владимира Геннадьевича осенью 2023 года. После смерти жены дети почти забыли дорогу в отчий дом, и пенсионер жил один. Однажды он нашел на лестничной клетке грязного мокрого котенка, хотел выбросить, но не смог — ночью малыш забрался к нему на плечо и уснул. С тех пор они неразлучны.

Недавно у пенсионера случился приступ, и он всерьез задумался о будущем питомца. Однако нотариус объяснил: по закону животное считается имуществом, поэтому кот не может быть наследником.

Но выход есть — завещательное возложение. В завещании можно прописать обязанность наследников ухаживать за Барсиком: кормить, лечить и содержать до конца его дней. - В документе можно прописать так называемое завещательное возложение. То есть наследники получат квартиру и все остальное только в том случае, если возьмут на себя обязанность ухаживать за Барсиком. Они должны будут кормить его, лечить и содержать в тепле до конца его дней, - объяснила «КП-Ростов-на-Дону» юрист Татьяна Руденко.