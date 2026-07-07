Купальники из прошлого: новосибирский мастер воссоздает моду 18 века

Фото: Евгения ГУСЕВА

В ночь с 6 на 7 июля в России отмечали Ивана Купалу. Для любителей истории погружение в воду — повод надеть аутентичный наряд. Мастер по историческим костюмам Мария Лукьянова рассказала, что в 18-19 веках представители светского общества плавали не в открытых купальниках, а в специальных закрытых костюмах. Мария шьет женские модели из панталон и платьев-рубашек, для мужчин — полосатые комбинезоны. Все выкройки основаны на гравюрах и картинах того времени.

«Естественно, в таком виде не пойдешь на обычный городской пляж. Эти костюмы предназначены для специализированных мероприятий», — объяснила мастер «Горсайту».

Исторические купальники шили из натуральных тканей. Мария использует шерсть и хлопок, для мужских комбинезонов — трикотаж в рубчик, который не растягивается при намокании.

В Новосибирске энтузиасты устраивают полноценные дни отдыха в духе императорской эпохи: арендуют беседки, устраивают пикники, чаепития и заплывы с играми. Важную роль играет антураж — фарфоровая посуда, столовые приборы по этикету, подсвечники. Однако создать полную иллюзию в современном городе непросто: рядом часто отдыхает молодежь с современной музыкой.