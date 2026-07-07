Крымчанам рассказали об условиях получения выплат за отсутствие воды и света Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Глава администрации Сак Юлия Предыбайло рассказала об условиях получения выплат за отсутствие воды и электричества. Об этом градоначальница сообщила в своем канале в мессенджере MAX.

Согласно постановлению Совета министров Крыма, единовременные выплаты назначаются пострадавшим в результате ЧС. Их размер составляет 15 тысяч рублей на человека.

«Выплата назначается единоразово в случае беспрерывного отсутствия электроснабжения (водоснабжения) в течение 48 часов», – рассказала Предыбайло.

Как пояснила руководитель администрации, если свет или воду давали ненадолго, отсчет 48 часов начинается заново с момента отключения. В Саках назначением выплат занимается управление социальной защиты. Оно находится на улице Курортной, 27.