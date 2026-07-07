Аксенов объявит о мерах поддержки бизнеса в Крыму в ближайшие дни

Фото: пресс-служба главы Крыма

В ближайшие дни глава Крыма Сергей Аксенов выступит с заявлением о комплексе мер поддержки предпринимателей. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил советник руководителя региона Олег Крючков.

Проработкой вопросов, связанных с поддержкой предпринимателей, пострадавших от сложившейся ситуации, занимается специальная рабочая группа. Ее возглавляет Аксенов. Особое внимание в Крыму уделяется мерам помощи туристическому бизнесу.

Крымчанам представят конкретные решения по проблемным вопросам, которые они поднимали непосредственно на странице главы республики в социальных сетях. В частности, речь идет о перерасчет платежей за неоплаченные или некачественно предоставленные услуги ЖКХ.

Крючков заверил, что все принятые меры станут известны жителям сразу же после завершения финального этапа согласований.