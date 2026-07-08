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НовостиОбщество8 июля 2026 2:34

Погода на 8 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

На Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
На полуострове в силе штормовое предупреждение

На полуострове в силе штормовое предупреждение

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

8 июля на полуострове действует штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Тепло 27...29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+26°, южный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Алуште +24°...+27°, южный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +22°…+26°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +23°...+28°, южный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +24°… +26°, южный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +25°…+27°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Джанкое +25°… +30°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Бахчисарае +23°…+28°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море +21…+24°, в Азовском +25 °.