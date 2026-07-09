Погода на 9 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 25 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
9 июля на полуострове действует штормовое предупреждение.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23...25°.
В Севастополе облачно. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Тепло 24...26°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+24°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.
В Алуште +22°...+24°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.
В Евпатории +21°…+22°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, дождь.
В Керчи +23°...+27°, южный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +24°… +25°, южный ветер 4-6 м/с. Ясно. Пасмурно, дождь.
В Черноморском +20°…+21°, северный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, дождь.
В Джанкое +20°… +22°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, дождь.
В Бахчисарае +20°…+21°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
Температура воды в Черном море +21…+24°, в Азовском +25 °.