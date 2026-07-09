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НовостиОбщество9 июля 2026 2:37

Погода на 9 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 25 градусов

На Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
В Крыму настоящее лето

В Крыму настоящее лето

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

9 июля на полуострове действует штормовое предупреждение.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23...25°.

В Севастополе облачно. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Тепло 24...26°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+24°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Алуште +22°...+24°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +21°…+22°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +23°...+27°, южный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +24°… +25°, южный ветер 4-6 м/с. Ясно. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +20°…+21°, северный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое +20°… +22°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Бахчисарае +20°…+21°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

Температура воды в Черном море +21…+24°, в Азовском +25 °.