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НовостиЧто происходит7 июля 2026 12:39

В Керчи восстановили энергоснабжение

Кошель: энергоснабжение в Керчи оперативно восстановили 7 июля
Алексей ЕЛАГИН
Кошель: энергоснабжение в Керчи оперативно восстановили 7 июля

Кошель: энергоснабжение в Керчи оперативно восстановили 7 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 7 июля, в Керчи оперативно восстановили энергоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности главы администрации Иван Кошель.

«Энергоснабжение города оперативно восстановлено», – написал чиновник.

Врио руководителя администрации рассказал, что над этим работали сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Россети». По его словам, аварийные бригады сработали четко и профессионально. Кошель поблагодарил специалистов за труд, а жителей Керчи – за терпение и понимание.