Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2026 13:10

В Крыму нашли решение проблемы газоснабжения северных и западных районов

Теперь заправлять баллоны будут прямо на местах
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму нашли решение проблемы газоснабжения северных и западных районов

В Крыму нашли решение проблемы газоснабжения северных и западных районов

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму нашли решение проблемы газоснабжения северных и западных районов полуострова. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, теперь заправлять газовые баллоны будут прямо на местах. Информацию о том, где и когда это можно будет сделать, люди будут получать от местных органов власти и сельских советов. Такая система начала работать со вторника, 7 июля. По словам советника, это решение позволит значительно улучшить условия жизни в некоторых населенных пунктах.