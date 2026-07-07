В Крыму нашли решение проблемы газоснабжения северных и западных районов Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму нашли решение проблемы газоснабжения северных и западных районов полуострова. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, теперь заправлять газовые баллоны будут прямо на местах. Информацию о том, где и когда это можно будет сделать, люди будут получать от местных органов власти и сельских советов. Такая система начала работать со вторника, 7 июля. По словам советника, это решение позволит значительно улучшить условия жизни в некоторых населенных пунктах.