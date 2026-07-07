В Крыму началась уборочная кампания

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Сельхозтоваропроизводители Крыма приступили к уборке ранних зерновых культур в середине июня. Несмотря на сдвиг графика из-за обильных весенних осадков и топливных сложностей, работы идут полным ходом.

В этом году предстоит убрать 755 тыс. гектаров. На сегодняшний день обмолочено 114 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых, средняя урожайность составляет почти 32 ц/га. Уже намолочено 356 тыс. тонн зерна, сообщил глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Завершить уборочную кампанию планируется к середине августа.

«Из-за обильных весенних осадков и объективных сложностей на топливном рынке график работ немного сдвинут «вправо», в связи с чем завершение уборочной планируется к середине августа. В полях задействовано достаточное количество техники, меры пожарной безопасности обеспечиваются на всей площади уборки» - подчеркнул Гоцанюк.

В полях задействовано достаточное количество техники, меры пожарной безопасности обеспечиваются на всей площади уборки. Министерство сельского хозяйства Крыма оперативно решает вопросы поставок топлива и другие задачи в сфере растениеводства, животноводства, садоводства и виноградарства. Параллельно с жатвой аграрии готовят почву к осенним полевым работам.