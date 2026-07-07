В Крыму мужчина украл 14 млн рублей: его посадили на шесть лет

Крымчанин пытался обжаловать приговор за кражу 14 млн рублей из-под матраса Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Симферопольском районе жителя Красноперекопска признали виновным в краже 14 млн рублей, которые хранились под матрасом. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Крымчанин украл у родственницы своей сожительницы около 14 млн рублей. Эти деньги хранились под матрасом. В то время семья потерпевшей занималась вопросом переезда из Херсонской области в Крым.

Было возбуждено уголовное дело. В Симферопольском районном суде фигурант свою вину не признал. Он заявил, что денег не брал. Мужчина утверждал, что ценные вещи, которые были найдены при обыске, приобрел за свои средства.

«Однако эти показания шли вразрез с его же показаниями, данными ранее на предварительном следствии, где он фактически признавался в хищении денег», – говорится в сообщении.

Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, житель Красноперекопска должен возместить причиненный ущерб.

Адвокат подал апелляционную жалобу. Защитник потребовал оправдать житель Красноперекопска. Горожанин и сам подал аналогичную жалобу. Верховный суд Крыма оставил прежний приговор суда без изменения.