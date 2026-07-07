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НовостиОбщество7 июля 2026 14:10

В Евпатории восстановили движение трамваев

Работа единственного в Крыму трамвайного сообщения вернулась в штатный режим
Александра ТИМОЩЕНКО
Евпатория - единственный город в Крыму, где сохранилось трамвайное движение, работающее на уникальной узкоколейной системе

Евпатория - единственный город в Крыму, где сохранилось трамвайное движение, работающее на уникальной узкоколейной системе

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Евпатории возобновилось движение трамваев, которое было приостановлено 7 июля из-за отсутствия электроэнергии, сообщили в администрации курортного города.

- В связи с отсутствием электроснабжения трамвайный подвижной состав на маршруты не вышел, - сообщили ранее власти.

Отключение электричества затронуло и водоснабжение города. Но к вечеру проблема устранена, и вагоны вернулись на линии.

Напомним, 6 июля в Евпатории заработал «Центр содействия жителям города», где можно зарядить мобильные устройства или оставить обращения для принятия мер реагирования.