В Евпатории восстановили движение трамваев

Евпатория - единственный город в Крыму, где сохранилось трамвайное движение, работающее на уникальной узкоколейной системе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Евпатории возобновилось движение трамваев, которое было приостановлено 7 июля из-за отсутствия электроэнергии, сообщили в администрации курортного города.

- В связи с отсутствием электроснабжения трамвайный подвижной состав на маршруты не вышел, - сообщили ранее власти.

Отключение электричества затронуло и водоснабжение города. Но к вечеру проблема устранена, и вагоны вернулись на линии.

Напомним, 6 июля в Евпатории заработал «Центр содействия жителям города», где можно зарядить мобильные устройства или оставить обращения для принятия мер реагирования.