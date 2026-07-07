Крымчанам предложили отдохнуть по акции

Для получения скидки при бронировании нужно ввести промокод: «КРЫМ» Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 7 июля по 31 августа крымчане могут арендовать номер в гостевых домах по специальной цене. Акцию «Мы вместе» инициировало Министерство курортов и туризма Республики Крым, сообщил туристический портал полуострова.

Участниками акции выступили гостевые дома, входящие в Ассоциацию гостевых домов Крыма. Максимальная стоимость номера для местных жителей - не более 2,5 тысяч рублей в сутки. Забронировать номер можно на одну ночь и более через сайт организации. Для получения скидки при бронировании нужно ввести промокод: «КРЫМ».

Напомним, акция стартовала на фоне введенного в Крыму режима чрезвычайной ситуации регионального характера и является одной из мер поддержки местного туризма. Власти рассчитывают, что это поможет как жителям полуострова доступно отдохнуть, так и гостиничному бизнесу, который в текущих условиях испытывает трудности.