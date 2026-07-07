В Севастополе расширили меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС

Магазины могут продавать маркированные товары даже при временных сбоях связи и электроснабжения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На заседании правительства в Севастополе утвердили новые и продлили действующие меры поддержки бизнеса в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Так, для предпринимателей теперь действует несколько программ льготного финансирования. Фонд микрофинансирования предоставляет займы до 5 миллионов рублей сроком до трех лет. Для гостиниц, предприятий общественного питания и туристических агентств установлена льготная ставка - от 3% годовых.

Также городе продолжают действовать сниженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Предприниматели могут арендовать земельные участки по льготным ставкам и освобождены от платы за размещение сезонных летних кафе. Схема размещения нестационарных торговых объектов продлена до 2030 года, что позволяет предпринимателям работать без переоформления разрешений.

- Для малого и среднего бизнеса сохранена минимальная ставка - 0,5% годовых - за поручительства Гарантийного фонда, - отметил Развожаев.

Также магазины могут продавать маркированные товары даже при временных сбоях связи и электроснабжения, а банки запустили программы поддержки для предпринимателей и жителей города, которые могут оформить кредитные каникулы.

- Продолжаем работать над дополнительными мерами поддержки экономики, чтобы предприятия могли сохранить стабильную работу, а севастопольцы - привычный уровень жизни.