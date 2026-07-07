Рассказать за 30 секунд: в Крыму запустили проект поддержки местных предпринимателей

Фото: Ольга ЮШКОВА

Корпорация развития Республики Крым запустила новый проект поддержки местного бизнеса. Как рассказала в эфире «Радио Крым» директор офиса перспективного развития Елена Юрченко, предприниматели могут записать короткий ролик, чтобы заявить о своей работе и оставаться на виду у клиентов.

«Мы обратились ко всем, кто продолжает работать. У вас есть 30 секунд, чтобы сказать: ваш товар или услуга доступны, бизнес жив и ждет покупателей», — пояснила Юрченко.

По ее словам, это не флешмоб, а рабочий инструмент. Главная цель — продемонстрировать разнообразие крымского бизнеса и помочь местным производителям и поставщикам услуг быть ближе к жителям полуострова.