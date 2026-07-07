Ялта переходит в режим строгой экономии электричества

Ситуация с энергоснабжением остается напряженной Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте прошло внеочередное заседания Комиссии по ЧС, в котором прописаны новые требования к потреблению электроэнергии в условиях сохраняющейся напряженной ситуации с энергоснабжением. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко.

- Ситуация с энергоснабжением остается напряженной, поэтому мы вынуждены ужесточать требования, - отметил он.

Так, всем предприятиям и организациям города нужно будет сократить потребление электроэнергии, по возможности отключить кондиционеры, избыточное освещение и другие энергозатратные приборы. Также погаснут все рекламные конструкции, витрины и архитектурная подсветка зданий до особого распоряжения.

Кроме того, вводится ночной перерыв в работе строительных площадок. Исключение - аварийно-восстановительные. Работа и освещение объектов прекращаются с 20:00 до 08:00, а уличное освещение сокращается на 50%.

Власти поручили управляющим компаниям разместить в подъездах многоквартирных домов таблички о возможном экстренном прекращении работы лифтов и невозможности оперативной эвакуации во время отключений электричества. В администрации призвали жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и предупредить пожилых соседей.