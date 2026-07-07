Власти Севастополя выделили 30 млн рублей на компенсации пострадавшим от атак ВСУ

Из резервного фонда дополнительно выделили 30 миллионов рублей Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Севастополя выделило 30 миллионов рублей из резервного фонда на компенсационные выплаты жителям, пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- Из резервного фонда дополнительно выделили 30 миллионов рублей - эти средства будут направлены жителям, чье имущество и автомобили пострадало от атак ВСУ, - написал Развожаев в своём официальном канале.

Решение о выделении средств было принято на заседании правительства города. Порядок получения компенсаций будет дополнительно разъяснен профильными ведомствами.

Напомним, на заседании правительства в Севастополе утвердили новые и продлили действующие меры поддержки бизнеса в условиях режима чрезвычайной ситуации.