В Крыму уничтожили 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Во вторник, 7 июля, в Ленинском районе Крыма уничтожили 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Сотрудники ведомства обнаружили пять авиационных бомб, три минометные мины и два артиллерийских снаряда. Все эти боеприпасы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли пять человек личного состава и две единицы техники.