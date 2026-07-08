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НовостиПроисшествия8 июля 2026 5:07

В Крыму уничтожили 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Их нашли в Ленинском районе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Во вторник, 7 июля, в Ленинском районе Крыма уничтожили 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Сотрудники ведомства обнаружили пять авиационных бомб, три минометные мины и два артиллерийских снаряда. Все эти боеприпасы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли пять человек личного состава и две единицы техники.