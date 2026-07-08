Города Крыма попали в топ-10 популярных направлений для отдыха парами в июле

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак заняли достойные места в рейтинге локаций, где чаще всего проводят отпуск вдвоем. Россияне выбирают полуостров, несмотря на всякие сложности.
«На первом месте оказался город Сочи, на втором месте романтический Санкт-Петербург, а на третьем - Анапа», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив запросы, назвали самые востребованные города для отдыха парами в июле 2026.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха парами в июле (средняя стоимость ночи в рублях):
Сочи, 4735;
Санкт-Петербург, 5326;
Анапа, 4580;
Геленджик, 5768;
Москва, 4800;
Ялта, 6016;
Алушта, 5485;
Феодосия, 4015;
Евпатория, 4329;
Судак, 4245.