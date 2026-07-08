Из-за удара ВСУ в Керчи отключили свет

В Керчи отключили электричество из-за удара ВСУ 8 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 8 июля, в Керчи отключили электричество из-за удара ВСУ. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава администрации Иван Кошель.

«Враг в очередной раз нанес удар по системе энергоснабжения», – написал градоначальник.

Сейчас энергетики принимают все меры для того, чтобы восстановить подачу электричества. Руководитель администрации призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием. Кошель попросил людей доверять только официальной и проверенной информации.