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НовостиЧто происходит8 июля 2026 6:08

Из-за удара ВСУ в Керчи отключили свет

В Керчи отключили электричество из-за удара ВСУ 8 июля
Алексей ЕЛАГИН
В Керчи отключили электричество из-за удара ВСУ 8 июля

В Керчи отключили электричество из-за удара ВСУ 8 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 8 июля, в Керчи отключили электричество из-за удара ВСУ. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава администрации Иван Кошель.

«Враг в очередной раз нанес удар по системе энергоснабжения», – написал градоначальник.

Сейчас энергетики принимают все меры для того, чтобы восстановить подачу электричества. Руководитель администрации призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием. Кошель попросил людей доверять только официальной и проверенной информации.