Из-за удара ВСУ в Керчи отключили свет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В среду, 8 июля, в Керчи отключили электричество из-за удара ВСУ. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава администрации Иван Кошель.
«Враг в очередной раз нанес удар по системе энергоснабжения», – написал градоначальник.
Сейчас энергетики принимают все меры для того, чтобы восстановить подачу электричества. Руководитель администрации призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием. Кошель попросил людей доверять только официальной и проверенной информации.