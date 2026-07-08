Из-за атаки ВСУ шесть городов и районов Крыма остаются без света

Из-за атаки ВСУ шесть муниципалитетов Крыма остаются без электричества 8 июля Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 8 июля, из-за атаки ВСУ шесть муниципалитетов Крыма остаются без электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета министров республики.

Киевский режим атаковал объекты энергетики Восточного Крыма.

«Сложная обстановка с электроснабжением и в Северо-Западном энергорайоне», – говорится в сообщении.

В настоящее время обесточены Керчь, Джанкой, Красноперекопск, Армянск, а также Джанкойский и Красноперекопский район. В остальные муниципалитеты электричество подается частично. Это зависит от возможностей энергосети. Работы по устранению аварий ведутся круглосуточно.