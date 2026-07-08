В Севастополе топливо в свободной продаже появилось на 8 заправках

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Севастополе с 10 утра 8 июля начнется свободная продажа топлива на 8 заправках. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что количество бензина и дизеля на каждой АЗС рассчитано на 150 машин.
Качинское шоссе, 60 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
ул. Горпищенко, 155 — АИ-95 Ultra;
ул. Генерала Мельника, 148 — ДТ Ultra;
ул. Хрусталева, 62 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
Столетовский пр., 5 — АИ-95 Ultra;
ул. Вакуленчука, 35/Б, 2 — ДТ Ultra;
Гончарное, ул. Дрыгина, 16 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
Балаклава, ул. Новикова, 51б — ДТ Ultra.
Действует ограничение: не более 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена.