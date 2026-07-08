Двое крымчан собирали данные об армии и ПВО: их задержали за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в госизмене двух жителей Крыма Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму двух местных жителей 1991 и 1996 годов рождения подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Подозреваемые связались с сотрудниками украинских спецслужб. По их заданию агенты собирали данные о дислокации подразделений российской армии в зоне проведения специальной военной операции и местах расположения средств ПВО в Крыму. Жители региона фиксировали последствия ударов противника по России.

«Связь с кураторами злоумышленники поддерживали посредством мессенджера Telegram», – рассказали в ФСБ.

Сотрудники ведомства задержали подозреваемых. Возбуждены уголовные дела о госизмене. Обоих подозреваемых заключили под стражу. Они дают признательные показания. Арестованным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

В пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю уточнили, что подозреваемые работали на украинские спецслужбы независимо друг от друга. Их задержали примерно в одно время.