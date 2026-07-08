Крымчан предупредили об опасности кустарного производства топлива

Изготовление топлива в домашних условиях нарушает пожарную безопасность Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На фоне перебоев с топливом, «знатоки» в Сети распространяют «советы» по домашнему производству горючего. Но эксперты предупреждают: это опасно.

Профессор КубГТУ Юрий Ясьян в беседе с корреспондентом «Кубань 24» пояснил: бензин — сложная смесь углеводородов, которую получают на нефтезаводах.

«Кустарные методы, например, пиролиз пластика или резины, дают не топливо, а агрессивный деготь с высоким содержанием смол, серы и тяжелых металлов. Такая смесь разрушает двигатель: вызывает детонацию, коррозию и закоксовывание клапанов», - говорит эксперт.

Главная опасность — не поломка авто, а угроза жизни. Пары бензина тяжелее воздуха, скапливаются в низких местах, могут взорваться от любой искры. Статическое электричество при переливании — еще один риск.

Изготовление топлива в домашних условиях нарушает пожарную безопасность (ст. 20.4 КоАП РФ). Если в результате пострадают люди, наступит уголовная ответственность (ст. 219 УК РФ). Кроме того, использование участка не по целевому назначению — нарушение ст. 8.8 КоАП РФ, а сам процесс загрязняет атмосферу, почву и воду.

За продажу кустарного бензина наказание строже: отсутствие сертификации, незаконное предпринимательство и возможная угроза жизни покупателей (ст. 238 УК РФ).