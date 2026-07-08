Путешественник из Новосибирска возобновил «тур» по России после ДТП

Клим Калужских уже восстановился после аварии, но играть на аккордеоне пока не может. Фото: предоставлено героем публикации

23-летний Клим Калужских путешествует по России на велосипеде с музыкальным инструментом с января 2025 года. В прошлом году он побывал и на полуострове – купался в холодном море в Севастополе и дал мини-концерт возле Крымского моста.

Путешествие пришлось прервать из-за ДТП, в котором парень сломал семь ребер – 18 мая 2026 года Клима сбила машина. Но сейчас экстремал восстановился и продолжил «тур» по нашей большой стране.

«В тот день у меня накопился хронический недосып. Аккордеон разлетелся в щепки, велосипед развалился», - рассказал Клим Калужских «Горсайту».

Врачи запретили играть на аккордеоне месяц, поэтому Клим в путешествие взял легкую балалайку. 2 июля он поехал уже на поезде. Парень планирует купить новый аккордеон и продолжать путь.

«Сделал вывод: буду выезжать в дорогу только полностью отдохнувшим. Сейчас еду из Москвы на юг», - заключил путешественник.